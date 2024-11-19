Украинка с «самыми большими щеками в мире» показала фото в прозрачном бюстгальтере

34-летняя украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала фанатам откровенное фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», предстала перед камерой в черном наряде. Так, она надела прозрачный бюстгальтер с аппликациями в виде сердец, пиджак и брюки с завышенной талией.

В то же время манекенщица сделала макияж в стиле Куклы Билли — персонажа из серии фильмов ужасов «Пила». Так, она нарисовала на щеках красные спирали и накрасила губы помадой аналогичного оттенка.

В октябре Анастасия Покрищук показала свою прежнюю внешность на архивном фото.