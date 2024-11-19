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21:39, 19 ноября 2024Ценности

Украинка с «самыми большими щеками в мире» показала фото в прозрачном бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justqueen88

34-летняя украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала фанатам откровенное фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», предстала перед камерой в черном наряде. Так, она надела прозрачный бюстгальтер с аппликациями в виде сердец, пиджак и брюки с завышенной талией.

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В то же время манекенщица сделала макияж в стиле Куклы Билли — персонажа из серии фильмов ужасов «Пила». Так, она нарисовала на щеках красные спирали и накрасила губы помадой аналогичного оттенка.

В октябре Анастасия Покрищук показала свою прежнюю внешность на архивном фото.

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