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18:16, 11 октября 2024Ценности

Украинка с «самыми большими щеками в мире» показала внешность на архивном фото

Украинка Покрищук с аномально большими щеками показала прежнюю внешность на фото

Фото: @pacanki_realyty

34-летняя украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала свою прежнюю внешность на архивном фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», позировала на размещенном снимке в черной кофте на молнии и с окрашенными в блонд волосами. При этом из заметных трансформаций внешности у нее были увеличенные губы.

Также девушка продемонстрировала сделанный в настоящее время снимок, где предстала с существенно измененным с помощью пластики лицом.

Модель впервые прибегла к косметическим процедурам и пластическим операциям в 26 лет. Помимо регулярного введения филлеров в область скул, она также скорректировала внешность с помощью установки виниров, уколов ботокса, липосакции и изменения формы подбородка и челюсти. При этом в июле 2023 года блогерша вставила в грудь импланты максимального размера.

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      Карина Черных
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