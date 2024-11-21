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05:44, 21 ноября 2024Бывший СССР

Ушедший президент Абхазии заявил об интересующейся положением дел России

Бжания заявил, что не запрашивал военной помощи от РФ во время протестов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Ушедший в отставку президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не запрашивал военную помощь у России во время протестов в республике. Об этом он рассказал РИА Новости.

При этом Бжания признал, что разговаривал с российскими представителями. «Единственное, они интересовались состоянием дел, а я их информировал», — подчеркнул экс-президент.

Ранее Бжания объяснил свое решение уйти в отставку предотвращением кровопролития. По его словам, ситуация во время протестов оппозиции была тяжелой. «Такого рода действия могли привести к тому, что у какой-то из сторон не выдержали нервы», — рассказал он. Бжания добавил, что у многих людей в республике есть оружие, которое могло бы быть использовано во время столкновений власти и оппозиции.

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