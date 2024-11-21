Ушедший президент Абхазии заявил об интересующейся положением дел России

Бжания заявил, что не запрашивал военной помощи от РФ во время протестов

Ушедший в отставку президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не запрашивал военную помощь у России во время протестов в республике. Об этом он рассказал РИА Новости.

При этом Бжания признал, что разговаривал с российскими представителями. «Единственное, они интересовались состоянием дел, а я их информировал», — подчеркнул экс-президент.

Ранее Бжания объяснил свое решение уйти в отставку предотвращением кровопролития. По его словам, ситуация во время протестов оппозиции была тяжелой. «Такого рода действия могли привести к тому, что у какой-то из сторон не выдержали нервы», — рассказал он. Бжания добавил, что у многих людей в республике есть оружие, которое могло бы быть использовано во время столкновений власти и оппозиции.