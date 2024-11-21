В Британии заявили о страхе перед Россией после удара ракетами Storm Shadow

Обозреватель Daily Mail Гловер испугался последствий удара ракетами Storm Shadow

Великобритания вряд ли смогла бы сбить ядерную ракету в случае, если бы Россия запустила ее в сторону Лондона. Об этом заявил обозреватель Daily Mail Стивен Гловер.

Автор материала признался, что пребывает в страхе из-за возможной ядерной войны после того, как Украина ударила по российской территории поставленными Британией ракетами Storm Shadow. «Мы заходим на неизведанную территорию. Я боюсь того, что в ближайшие месяцы Россия может применить какое-либо ядерное оружие», — написал Гловер о своем испуге перед последствиями удара.

Он также назвал эскалацией решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. По мнению обозревателя, у Кремля есть основания полагать, что западная угроза Москве усилилась.

Гловер также счел, что британскому правительству следует не провоцировать Россию, а усиливать свою оборону. «Если, не дай Бог, Москва направила бы в сторону Лондона ядерную ракету, вероятно, мы, в отличие от Израиля, не смогли бы сбить ее», — пояснил он.

Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за решений уходящей администрации Байдена происходит новая эскалация в конфликте на Украине. Он также указал, что Вашингтон использует Украину в качестве «своего инструмента для ведения войны с Россией».