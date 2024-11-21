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12:37, 21 ноября 2024Мир

В Кремле заявили о новой эскалации на Украине из-за Байдена

Песков: из-за администрации Байдена на Украине происходит новая эскалация
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Из-за решений уходящей администрации американского лидера Джо Байдена происходит новая эскалация в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На Украине происходит новая эскалация. Это крайне безответственная позиция, которую заняла уходящая американская администрация», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Белый дом во главе с Байденом продолжает «подливать масло в огонь», препятствуя шагам к завершению конфликта. Он также указал на то, что Вашингтон использует Украину в качестве «своего инструмента для ведения войны с Россией».

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Позже агентство Bloomberg сообщило, что Вооруженные силы Украины 20 ноября впервые ударили этим оружием вглубь России.

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