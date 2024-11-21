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22:39, 21 ноября 2024Россия

В Госдуме предупредили о приближении нового «ракетного кризиса» из-за Запада

Депутат Слуцкий: Запад подводит мир к новому «ракетному кризису»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Запад подводит мир к новому «ракетному кризису», предупредил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сообщил РИА Новости, что ответственность за последствия будет лежать на Вашингтоне и Брюсселе.

«С учетом наличия у российской армии новейших вооружений, с огнем лучше не играть. И даже не пробовать провоцировать», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о применении Вооруженными силами (ВС) РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». Путин отметил, что существующие системы противоракетной обороны противника их не перехватывают.

ЖЗЛ
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