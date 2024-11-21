Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:10, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

В Госдуме рассказали о моде на скуфов у россиянок

Милонов заявил, что среди россиянок стало модно выбирать скуфов для отношений
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Среди молодых россиянок стало модно выбирать для отношений скуфов. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов счел популярность скуфов у девушек сиюминутным модным трендом. «Ну потому что скуф не будет сильно настырным, он уже состоявшийся в жизни. Понятно, скорее всего, он с недвижимостью, с каким-то бизнесом, в отличие от молодого, бестолкового, симпатичного, но со съемной квартирой и кредитом на BMW», — пояснил депутат.

Вместе с тем парламентарий заявил, что считает такую тенденцию противоестественной. По его мнению, брак молодой девушки со скуфом будет неравным.

Ранее российский стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, назвал шесть причин, по которым девушкам стоит обращать внимание на скуфов. В частности, он заявил, что у таких мужчин есть жизненный опыт и они не стремятся выяснять отношения без повода.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. В чем его обвиняют и как на это отреагировали в мире?

      Пролет беспилотника над многоквартирными домами в российском городе сняли на видео

      Млечный Путь оказался уникальной галактикой

      В ООН ордер на арест Нетаньяху назвали дипломатическим терроризмом

      На Украине заявили о повреждении трех ТЭС

      Глава IIHF назвал опасность для Овечкина при погоне за рекордом Гретцки

      Советник Трампа по национальной безопасности пригрозил МУС и ООН ответом за антисемитизм

      Возле российской школы появился необычный знак

      В Британии заявили о страхе перед Россией после удара ракетами Storm Shadow

      В Германии назвали верным одно решение Шольца по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше