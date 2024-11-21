В Госдуме рассказали о моде на скуфов у россиянок

Милонов заявил, что среди россиянок стало модно выбирать скуфов для отношений

Среди молодых россиянок стало модно выбирать для отношений скуфов. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов счел популярность скуфов у девушек сиюминутным модным трендом. «Ну потому что скуф не будет сильно настырным, он уже состоявшийся в жизни. Понятно, скорее всего, он с недвижимостью, с каким-то бизнесом, в отличие от молодого, бестолкового, симпатичного, но со съемной квартирой и кредитом на BMW», — пояснил депутат.

Вместе с тем парламентарий заявил, что считает такую тенденцию противоестественной. По его мнению, брак молодой девушки со скуфом будет неравным.

Ранее российский стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, назвал шесть причин, по которым девушкам стоит обращать внимание на скуфов. В частности, он заявил, что у таких мужчин есть жизненный опыт и они не стремятся выяснять отношения без повода.