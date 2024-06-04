Россиянкам назвали шесть причин строить отношения со скуфами

Популярный российский блогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, назвал шесть причин, по которым девушкам стоит обращать внимание на скуфов. О преимуществах этой категории мужчин он порассуждал в своем Telegram-канале.

По словам Давыдова, девушке с молодого возраста нужно искать для отношений именно скуфа. По мнению блогера, у этих людей есть работа, жилье и машина. Также скуфы имеют жизненный опыт, не стремится выяснять отношения без повода. «Ему лишь бы бахнуть пивка и в танки залипнуть», — уточнил блогер.

Мэддисон добавил, что тактильный контакт со скуфами будет приятен, так как они «мягкие» из-за лишнего веса. Кроме того, он заявил, что такие мужчины не уходят из семьи, даже если имеют отношения на стороне, а также не выступают против рождения детей и совместных путешествий.

«Но хорош не каждый скуф, конечно. Есть бракованные, в которых нет плюсов. Ищите того, что четкий, работящий», — дал совет девушкам блогер.

Ранее известный российский комик Дмитрий Коваль пожаловался на превращение в скуфа. По его словам, из-за малоподвижного образа жизни он поправился на 11 килограммов.