Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:41, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянкам назвали шесть причин строить отношения со скуфами

Фото: Victoria Berman / Unsplash

Популярный российский блогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, назвал шесть причин, по которым девушкам стоит обращать внимание на скуфов. О преимуществах этой категории мужчин он порассуждал в своем Telegram-канале.

По словам Давыдова, девушке с молодого возраста нужно искать для отношений именно скуфа. По мнению блогера, у этих людей есть работа, жилье и машина. Также скуфы имеют жизненный опыт, не стремится выяснять отношения без повода. «Ему лишь бы бахнуть пивка и в танки залипнуть», — уточнил блогер.

Мэддисон добавил, что тактильный контакт со скуфами будет приятен, так как они «мягкие» из-за лишнего веса. Кроме того, он заявил, что такие мужчины не уходят из семьи, даже если имеют отношения на стороне, а также не выступают против рождения детей и совместных путешествий.

«Но хорош не каждый скуф, конечно. Есть бракованные, в которых нет плюсов. Ищите того, что четкий, работящий», — дал совет девушкам блогер.

Ранее известный российский комик Дмитрий Коваль пожаловался на превращение в скуфа. По его словам, из-за малоподвижного образа жизни он поправился на 11 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      Сразу девять российских самолетов за день получили сильные порезы колес шасси

      МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

      Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

      В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

      Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

      У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

      В Киеве отменили экстренные отключения света

      ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

      Названы последствия для ВСУ отключения электроэнергии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше