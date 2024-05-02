Популярный комик с ТНТ пожаловался на превращение в скуфа

Популярный стендап-комик, участник юмористического шоу Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Коваль пожаловался на превращение в скуфа. На эту тему он высказался, беседуя с блогершей Полиной Трубенковой, видео доступно на YouTube.

Коваль заявил, что в 30 лет он начал замечать негативные изменения в своей внешности. «Немножко соскуфился?» — спросила у него Трубенкова. «Не немножко», — посетовал в ответ юморист.

Комик пояснил, что после отказа от курения набрал 10 килограммов и долгое время весил 75 кило. Впоследствии он поправился еще на 11 килограммов. Комик связал эти перемены с замедлением метаболизма и неактивным образом жизни во время гастрольных туров.

«Я в первый раз в жизни задумался о том, что мне 30 лет и я ни разу не выглядел за 30 лет так, чтобы мне было комфортно», — отметил Коваль. Он добавил что намерен похудеть до 75 килограммов.

Ранее блогер и стример Юрий Хованский назвал скуфами комика Гарика Харламова и актера Сергея Бурунова. При этом он заявил, что «быть скуфом круто».