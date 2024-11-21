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02:23, 21 ноября 2024Бывший СССР

В Госдуме заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма

Депутат Шеремет: Зеленский испытал позднее прозрение по поводу Крыма
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jens Buttner / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются «поздним прозрением», заявил РИА Новости депутат от полуострова Михаил Шеремет.

«Цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал он. По словам парламентария, Киеву нужно вовсе забыть о Крыме.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет захватить Крым военным путем, и у страны нет столько сил. «Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся», —подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что Украина могла бы вернуть полуостров дипломатическим путем.

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