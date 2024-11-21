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14:49, 21 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве отказались считать решающим разрешение на удары ATACMS

Депутат Рады Чернев: в Киеве не считают решающим разрешение на удары ATACMS
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Handout / Getty images

Украинские чиновники отказались считать решающим моментом разрешение администрации президента США Джо Байдена на удары баллистическими ракетами ATACMS. Об этом заявил зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в интервью Politico.

«Украинские чиновники не считают решение ATACMS кардинальным поворотным моментом», — подчеркнул депутат.

По словам Чернева, в Киеве продумывают использование ATACMS до вступления в должность президента США Дональда Трампа. Отмечается, что Украина намерена наносить удары по российской инфраструктуре.

Ранее Чернев призвал администрацию Байдена разрешить использование ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров для ударов по территории России. По информации издания, власти Украины думают над возможностью использовать американское оружие до возвращение в Белый дом Дональда Трампа.

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