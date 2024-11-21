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10:16, 21 ноября 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали заявление Зеленского о выборах на Украине

Захарова: план Зеленского нужен для сохранения власти «нацистского наполеончика»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве не скрывают, что новый «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского нужен для сохранения его власти. Заявление украинского лидера об отказе проводить выборы до окончания конфликта прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат привела цитату Зеленского об отмене выборов и назвала его «нацистским наполеончиком». «На Банковой понимают собственные антирейтинги, осознают возможность военного путча из-за неудач на фронте, от растущей усталости граждан Украины от войны», — заявила спикер МИД.

Она добавила, что украинские власти готовы к дальнейшему «закручиванию гаек» в стране, и выразила уверенность, что именно на это будет направлена дальнейшая внутренняя политика Зеленского.

Зеленский представил новый «план стойкости» Верховной раде 19 ноября. В документ были включены десять пунктов, в их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Подробности каждого из пунктов украинский лидер пообещал раскрыть в полной версии документа.

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