В офис и на склады российской обувной компании пришли ФСБ и МВД

РБК: в офисе и на складах Zenden проводят обыски ФСБ и МВД, возбуждено дело

Сотрудники ФСБ и МВД пришли с обысками в московский офис обувной компании Zenden. Об этом сообщает РБК.

По словам источников издания, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») УК РФ.

Обыски проводятся в офисном помещении Zenden на Щукинской улице, а также на складах компании, расположенных в микрорайоне Белые столбы подмосковного Домодедово.

Летом Минюст внес основателя сети Zenden Андрея Павлова в перечень иностранных агентов. Бизнесмен выразил удивление этому решению. Он обещал, что адвокаты запросят у ведомства обоснование его включения в реестр, а потом оспорят включение в список в суде. Павлов заверил, что уезжать из России он не намерен.