Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:12, 21 ноября 2024Силовые структуры

В офис и на склады российской обувной компании пришли ФСБ и МВД

РБК: в офисе и на складах Zenden проводят обыски ФСБ и МВД, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и МВД пришли с обысками в московский офис обувной компании Zenden. Об этом сообщает РБК.

По словам источников издания, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») УК РФ.

Обыски проводятся в офисном помещении Zenden на Щукинской улице, а также на складах компании, расположенных в микрорайоне Белые столбы подмосковного Домодедово.

Летом Минюст внес основателя сети Zenden Андрея Павлова в перечень иностранных агентов. Бизнесмен выразил удивление этому решению. Он обещал, что адвокаты запросят у ведомства обоснование его включения в реестр, а потом оспорят включение в список в суде. Павлов заверил, что уезжать из России он не намерен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      44-летняя Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше