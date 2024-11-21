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13:27, 21 ноября 2024Мир

В ООН назвали применение ВСУ противопехотных мин из США нарушением гуманитарного права

В ООН сообщили, что применение ВСУ мин из США — нарушение Оттавской конвенции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) противопехотных мин из США является нарушением Оттавской конвенции. Об этом РИА Новости сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Агентство напоминает, что в 2005 году Киев ратифицировал Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин.

Ранее американские правозащитники назвали разрушительным и шокирующим решение администрации действующего президента США Джо Байдена передать ВСУ противопехотные мины.

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