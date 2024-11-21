В ООН назвали применение ВСУ противопехотных мин из США нарушением гуманитарного права

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) противопехотных мин из США является нарушением Оттавской конвенции. Об этом РИА Новости сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
Агентство напоминает, что в 2005 году Киев ратифицировал Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин.
Ранее американские правозащитники назвали разрушительным и шокирующим решение администрации действующего президента США Джо Байдена передать ВСУ противопехотные мины.