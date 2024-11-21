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12:18, 21 ноября 2024Мир

Правозащитники раскритиковали решение Байдена передать ВСУ противопехотные мины

Politico: правозащитники назвали разрушительным решение США передать ВСУ мины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правозащитники назвали разрушительным решение администрации действующего президента США Джо Байдена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) противопехотные мины. Их слова приводит журнал Politico.

«Это оружие не позволяет различать мирных жителей и комбатантов, как того требует международное гуманитарное право», — сказал глава американского Центра защиты гражданских лиц в условиях конфликта (CIVIC) Хишам Хадрауи.

Кроме того, директор международной правозащитной организации Amnesty International Бен Линден также раскритиковал решение Белого дома, назвав его «разрушительным» и «шокирующим».

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«Это разрушительно и, честно говоря, шокирует, что президент Байден принял такое важное и опасное решение как раз перед тем, как его наследие в сфере государственной службы будет увековечено в учебниках истории», — подчеркнул правозащитник.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что противопехотные мины, которые США предоставят Украине, вряд ли смогут помешать продвижению войск России.

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