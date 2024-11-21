Правозащитники раскритиковали решение Байдена передать ВСУ противопехотные мины

Правозащитники назвали разрушительным решение администрации действующего президента США Джо Байдена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) противопехотные мины. Их слова приводит журнал Politico.
«Это оружие не позволяет различать мирных жителей и комбатантов, как того требует международное гуманитарное право», — сказал глава американского Центра защиты гражданских лиц в условиях конфликта (CIVIC) Хишам Хадрауи.
Кроме того, директор международной правозащитной организации Amnesty International Бен Линден также раскритиковал решение Белого дома, назвав его «разрушительным» и «шокирующим».
«Это разрушительно и, честно говоря, шокирует, что президент Байден принял такое важное и опасное решение как раз перед тем, как его наследие в сфере государственной службы будет увековечено в учебниках истории», — подчеркнул правозащитник.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что противопехотные мины, которые США предоставят Украине, вряд ли смогут помешать продвижению войск России.