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07:52, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

В Британии испугались отправленного Байденом оружия Украине

Sky News: противопехотные мины США не помогут ВСУ остановить продвижение России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Противопехотные мины, которые предоставит Украине президент США Джо Байден, вряд ли смогут помешать продвижению войск России. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Журналисты отметили, что длинная линия фронта на востоке Украины потихоньку двигается на запад, поскольку Россия добивается все больших успехов. «Противопехотные» мины являются спорным решением для замедления этого продвижения», — отмечается в публикации.

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По мнению авторов, поставка мин обладает стратегическим значением. Техника нужна, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) не потерять еще больше территорий перед возможной заморозкой линии фронта после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее о планах США отправить Украине противопехотные мины объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что данный вид мин можно контролировать, когда они будут самоактивироваться и самодетонировать, что делает их «более безопасными» для применения в боевых действиях.

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