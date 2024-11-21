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06:22, 21 ноября 2024Мир

В Пентагоне назвали условие для обмена ядерными ударами

Пентагон допустил обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: US Air Force / Staff Sgt. Roidan Carlson / Reuters

США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен. Его слова передает РИА Новости.

«Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен ударами, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — подчеркнул он.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон заявил, что страна может увеличить размер своего ядерного арсенала, а также расширить программу его модернизации. При этом сейчас в Вашингтоне «уверены в текущих американских силах и доктрине», сказал он.

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