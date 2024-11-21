В США допустили увеличение размера ядерного арсенала

Джонсон: США может увеличить размер ядерного арсенала

США могут увеличить размер своего ядерного арсенала, а также расширить программу его модернизации, заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон. Его слова передает ТАСС.

«Если — и я говорю если — потребуется корректировка ядерных сил для сохранения сдерживания, то мы должны быть готовы осуществить ее в достаточное время во избежание нехватки потенциала сдерживания», — сказал он. При этом сейчас в Вашингтоне «уверены в текущих американских силах и доктрине», сказал Джонсон.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что США допускают обмен ядерными ударами в том случае, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

По его словам, Вашингтон предпочел бы не допустить ситуации, при которой он оказался бы в среде, которая последует за обменом ядерными ударами. При этом Бьюкенен подчеркнул, что США хотят продолжать оставаться мировым лидером, уточнив, что для этого у страны должен иметься резерв стратегических вооружений.