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01:25, 21 ноября 2024Мир

В США назвали приемлемое условие для обмена ядерными ударами

США допустили обмен ядерными ударами, при котором они сохранят часть арсенала
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: US Air Force / Staff Sgt. Roidan Carlson / Reuters

Представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что США допускают обмен ядерными ударами в том случае, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщает РИА Новости.

«Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен ударами, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — отметил он.

По его словам, Вашингтон предпочел бы не допустить ситуации, при которой он оказался бы в среде, которая последует за обменом ядерными ударами. При этом Бьюкенен подчеркнул, что США хотят продолжать оставаться мировым лидером, уточнив, что для этого у страны должен иметься резерв стратегических вооружений, благодаря которому можно будет сдерживать потенциальных противников.

Ранее представитель американского оборонного ведомства сообщил, что в настоящее время силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боеготовности. Он добавил, что субмарины продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты находятся наготове, а бомбардировщики проводят техобслуживание.

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