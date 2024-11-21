В России объяснили запланированное повышение одного налога

В Минфине объяснили планы поднять налог на прибыль для «Транснефти» ее статусом

Рост ставки налога на прибыль для «Транснефти» до 40 процентов вместо планировавшихся с 2025 года 25 процентов связан с ее монопольным статусом, заявил в Госдуме замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Его комментарий по поводу соответствующей инициативы властей приводит ТАСС.

Как объяснил чиновник, на рынке в отношении такого вида деятельности предусматривается повышенная ставка налога на прибыль организаций и решение принимается «в силу монопольного положения группы компаний, которая единственная осуществляет транспортировку нефти и нефтепродуктов».

Ранее об указанной инициативе от собеседников в правительстве РФ узнали журналисты. На фоне этого, в четверг, 21 ноября, предложение об увеличении ставки на период с 2025 по 2030 год одобрил бюджетный комитет нижней палаты российского парламента.

Предполагается, что 23 процента ставки налога со следующего года будет направляться в федеральный бюджет, а 17 процентов — в региональный.