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19:38, 21 ноября 2024Бывший СССР

В России описали заявления Киева о ядерном оружии одним словом

Постпред России Ульянов: слова Киева о ядерном оружии являются безрассудными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Киев сделал ряд безрассудных заявлений о создании ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, несколько публичных заявлений на этот счет сделал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, они были обнаружены в докладе украинского Национального института стратегических исследований, который является консультативным органом при Совете по национальной безопасности и обороне (СНБО) страны.

Ульянов также отметил, что в докладе гендиректора МАГАТЭ про это ничего не сказано. «Это чрезвычайно тревожная тенденция, и она может привести к катастрофическим последствиям», — подытожил он.

В октябре Владимир Зеленский поставил перед выбором избранного президента Дональда Трампа: либо Украина должна иметь ядерное оружие, либо становится членом НАТО.

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