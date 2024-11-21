Постпред России Ульянов: слова Киева о ядерном оружии являются безрассудными

Киев сделал ряд безрассудных заявлений о создании ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, несколько публичных заявлений на этот счет сделал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, они были обнаружены в докладе украинского Национального института стратегических исследований, который является консультативным органом при Совете по национальной безопасности и обороне (СНБО) страны.

Ульянов также отметил, что в докладе гендиректора МАГАТЭ про это ничего не сказано. «Это чрезвычайно тревожная тенденция, и она может привести к катастрофическим последствиям», — подытожил он.

В октябре Владимир Зеленский поставил перед выбором избранного президента Дональда Трампа: либо Украина должна иметь ядерное оружие, либо становится членом НАТО.