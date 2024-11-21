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20:02, 21 ноября 2024Россия

В России поменяют порядок регистрации транспортных средств

МВД России изменит порядок регистрации транспортных средств
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило проект приказа о техническом приведении административного регламента по регистрации транспортных средств в соответствие с настоящим законодательством. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Проект приказа предусматривает исключение требований о предоставлении полиса ОСАГО при регистрации. Помимо того, будут предусмотрены изменения процедур предоставления государственных услуг по регистрации транспорта, которые связаны с возобновлением госучета или со снятием с него.

На данный момент проект приказа находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.

Ранее стало известно, что в Москве увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников заявил, что повышение размера штрафа отразится на москвичах в минимальной степени.

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