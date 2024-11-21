В российском регионе фура протаранила автобус

В Красноярском крае большегруз протаранил рейсовый автобус

В Красноярском крае фура протаранила рейсовый автобус. О происшествии на российской дороге сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По предварительным данным, водитель большегруза направлялся в сторону Дивногорска. Авария произошла при повороте около Верхней Бирюсы, после столкновения оба транспортных средства отбросило в кювет.

Водитель автобуса на данный момент госпитализирован. В салоне находились 11 пассажиров, информация об их состоянии сейчас уточняется полицейскими.

Ранее рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области, пострадали шесть человек. Известно, что водитель общественного транспорта съехал в кювет и врезался в бетонный блок.