В Ростовской области нашли новый вид растений

Новый вид растения обнаружили в Ростовской области. Соответствующий материал публикует местный новостной портал DonDay со ссылкой на работников Ростовского заповедника.

Во время экспедиции в заказнике «Цимлянском» в Цимлянском районе ученые нашли рогоз юго-восточный — новый вид тростникообразного растения для донского региона.

Отмечается, что обычно данное растение встречается на территории Калмыцкой и Удмуртской Республик, Крыма, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской и Тюменской областей, а также в Казахстане и Узбекистане. В Цимлянском районе растение образует ленточные прибрежные группы вдоль реки Цимлы.

Рогоз от других растений отличается тем, что у него высокая степень устойчивости к засухе. Вырастает тростник высотой от 2,7 до 3,8 метра в прямом состоянии, а в виде небольших куртин — до двух метров. Рогоз достаточно редко встречается в заливных лугах и среди песчаных массивов Доно-Цимлянских песков.

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