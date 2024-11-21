В США объяснили разрешение Байдена наносить удары по России ракетами ATACMS

AT: Байден разрешил Киеву использовать ATACMS, чтобы подставить Трампа

Президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы подставить избранного американского лидера Дональда Трампа во время его президентского срока. Решение политика объяснило американское издание American Thinker (AT).

Издание отмечает, что Байден и его приближенные решились на эскалацию украинского конфликта, чтобы «второй срок Трампа не достиг заявленных целей».

AT также задалось вопросом, готовы ли Соединенные Штаты подвести мир к началу ядерной войны только ради того, чтобы спасти Байдена и занимающих его сторону политиков.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Байдена и президента Украины Владимира Зеленского мошенниками. Так он прокомментировал решение американского президента списать Киеву долг в четыре миллиарда долларов.