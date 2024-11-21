Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:42, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

В США объяснили разрешение Байдена наносить удары по России ракетами ATACMS

AT: Байден разрешил Киеву использовать ATACMS, чтобы подставить Трампа
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы подставить избранного американского лидера Дональда Трампа во время его президентского срока. Решение политика объяснило американское издание American Thinker (AT).

Издание отмечает, что Байден и его приближенные решились на эскалацию украинского конфликта, чтобы «второй срок Трампа не достиг заявленных целей».

AT также задалось вопросом, готовы ли Соединенные Штаты подвести мир к началу ядерной войны только ради того, чтобы спасти Байдена и занимающих его сторону политиков.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Байдена и президента Украины Владимира Зеленского мошенниками. Так он прокомментировал решение американского президента списать Киеву долг в четыре миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?

      Стало известно о поддержке российских борцов со стороны американцев после санкций МОК

      Минобороны показало уничтожение минометного расчета ВСУ в Харьковской области

      Названы возможные цели атаковавшей Севастополь ракеты ВСУ

      Пожарные освободили 200 застрявших на парковке из-за голубиного помета водителей

      В российском детском саду обвалился пол

      В Раде раскрыли подробности судьбы Зеленского после краха на Украине

      Россиянам перечислили незаменимые вещи на зиму

      В ООН отреагировали на решение МУС арестовать Нетаньяху

      В США объяснили разрешение Байдена наносить удары по России ракетами ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше