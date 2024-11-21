На Западе назвали Байдена и Зеленского мошенниками

Журналист Чей Боуз назвал Джо Байдена и Владимира Зеленского мошенниками

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал списание Украине части долга в размере 4,6 миллиарда долларов президентом США Джо Байденом. На странице в соцсети X он назвал американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского мошенниками.

«От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника другому», — написал западный журналист.

Комментируя случившееся, Боуз также назвал Украину «самой коррумпированной диктатурой в современной истории». По его словам, Байден соврал, назвав передачу миллиардов долларов Киеву кредитом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена планирует списать Украине долг в 4,65 миллиарда долларов. В сопроводительном документе это решение объяснили «национальными интересами США».

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США хотят списать часть государственного долга Украины. Однако, подчеркнул Миллер, последнее слово останется за Конгрессом.