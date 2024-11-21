Bloomberg: Байден запланировал списать Украине долг в четыре миллиарда долларов

Администрация президента США Джо Байдена планирует списать Украине долг в размере 4,65 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Об этом уходящая администрация уведомила Конгресс. В документе, который есть в распоряжении агентства, мера объяснятся «национальными интересами» США.

Этот шаг является частью усилий президента Джо Байдена по оказанию Киеву большей поддержки до возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом в январе, говорится в материале.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон хочет списать часть государственного долга Украины, но подчинится решению Конгресса, если он выступит против. «У Конгресса есть возможность принять резолюцию о несогласии, чтобы отменить это списание», — предупредил руководитель пресс-службы ведомства. Мэттью Миллер.