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22:43, 20 ноября 2024Мир

В США захотели списать часть долга Киева

Госдеп: США спишут часть долга Киева, если Конгресс не выступит против
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valerie Plesch / Global Look Press

Вашингтон хочет списать часть государственного долга Украины, но подчинится решению Конгресса, если он выступит против. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

Он ответил утвердительно на вопрос о желании американской стороны списать задолженность Киева в размере 4,65 миллиарда долларов. «У Конгресса есть возможность принять резолюцию о несогласии, чтобы отменить это списание», — предупредил Миллер.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране ввели принцип «Воюй или работай» в целях обеления рынка труда. По его словам, такой подход позволит не только увеличить сборы в бюджет, но и повысит число рабочих мест, средние зарплаты в отраслях.

Глава Кабмина отметил, что в 2025 году Киеву необходимо дополнительно привлечь порядка 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета.

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