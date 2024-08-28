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14:16, 28 августа 2024Экономика

Госдолг Украины превысил 155 миллиардов долларов

Государственный долг Украины за месяц вырос на 3,2 миллиарда долларов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В июле государственный долг Украины вырос на 3,2 миллиарда долларов и превысил 155 миллиардов. Об этом со ссылкой на Минфин страны пишет РИА Новости.

По состоянию на 31 июля задолженность государства суммарно составила 155,36 миллиарда долларов. Из этой суммы 72,69 процента (112,92 миллиарда долларов) приходится на внешний долг, 27,31 процента (43,42 миллиарда долларов) — на внутренний.

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26 июля Минфин Украины сообщил, что по состоянию на 30 июня госдолг страны составил почти 6,17 триллиона гривен (152,16 миллиарда долларов). В первый летний месяц этот показатель увеличился более чем на миллиард долларов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране ввели принцип «Воюй или работай» в целях обеления рынка труда. По его словам, такой подход позволит не только увеличить сборы в бюджет, но и повысит число рабочих мест и средние зарплаты в отраслях.

Глава кабмина отметил, что в 2025 году Киеву необходимо дополнительно привлечь порядка 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета. Глава правительства уточнил, что решить проблему нехватки денежных средств власти страны планируют за счет кредита от западных партнеров на общую сумму в 50 миллиардов долларов.

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