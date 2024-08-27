Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 27 августа 2024Экономика

Украина ввела принцип «Воюй или работай»

Премьер Украины Шмыгаль заявил о введении принципа «Воюй или работай»
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yves Herman / Reuters

Киев благодарен западным партнерам за финансовую поддержку в последние два с половиной года в размере 100 миллиардов долларов, но должен и сам собирать в бюджет дополнительные средства и вводить новые меры для выведения рынка труда из тени. Об этом на форуме «Украина 2024. Независимость» заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, правительство начнет действовать по принципу «Воюй или работай», который позволит не только увеличить сборы, но и повысить число рабочих мест и средние зарплаты в отраслях.

В числе прочего власти увеличат внутренние заимствования, ставки налога на доходы для банков, расширят базу для военного сбора и повысят его ставки в отдельных случаях.

Ранее Минфин Украины сообщил, что в период с января по июль 2024 года расходы на оборону и сектор безопасности из государственного бюджета на Украине превысили 24 миллиарда долларов, из них отдельно в июле — 3,9 миллиарда долларов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Смоделировано появление гигантского «чернодырового солнца»

      СВР России хотела помешать попыткам цветной революции в Грузии

      Диетолог объяснила действие «алкогольного гена»

      46-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа в постели

      20-летний приговор российскому сержанту за поджог клуба с людьми оставили в силе

      Развитие российского флота назвали недопустимо низким

      За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть

      Лавров рассказал о начале рассмотрения Францией ноты о консульском доступе России к Дурову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше