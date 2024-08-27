Украина ввела принцип «Воюй или работай»

Премьер Украины Шмыгаль заявил о введении принципа «Воюй или работай»

Киев благодарен западным партнерам за финансовую поддержку в последние два с половиной года в размере 100 миллиардов долларов, но должен и сам собирать в бюджет дополнительные средства и вводить новые меры для выведения рынка труда из тени. Об этом на форуме «Украина 2024. Независимость» заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, правительство начнет действовать по принципу «Воюй или работай», который позволит не только увеличить сборы, но и повысить число рабочих мест и средние зарплаты в отраслях.

В числе прочего власти увеличат внутренние заимствования, ставки налога на доходы для банков, расширят базу для военного сбора и повысят его ставки в отдельных случаях.

Ранее Минфин Украины сообщил, что в период с января по июль 2024 года расходы на оборону и сектор безопасности из государственного бюджета на Украине превысили 24 миллиарда долларов, из них отдельно в июле — 3,9 миллиарда долларов.