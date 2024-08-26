Минфин Украины оценил объем расходов на оборону

Минфин Украины сообщил о тратах в размере $24 млрд на военные нужды в 2024 году

В период с января по июль 2024 года расходы на оборону и сектор безопасности из государственного бюджета на Украине составили триллион гривен (более 24 миллиардов долларов). Такие данные в официальном Telegram-канале приводит Министерство финансов республики.

Отдельно в июле было использовало 161,1 миллиарда гривен (3,9 миллиарда долларов). Эти деньги были направлены на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, приобретение военной и специальной техники, вооружений, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, горючего и продуктов питания.

В эту же сумму входят расходы на медицинское обеспечение. В ведомстве подчеркнули, что безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и наибольшей статьей расходов государственного бюджета, при этом все они, как отмечается, покрываются только за счет внутренних поступлений и заимствований.

Ранее замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова указала, что в следующем году стране потребуются дополнительные 12-15 миллиардов долларов внешней финансовой помощи от западных партнеров. По ее словам, прогноз могут пересмотреть из-за изменения обстоятельств, на которых базировались предыдущие оценки.