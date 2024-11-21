В США рассказали об угрожающем национальной безопасности решении калифорнийских чиновников

Генерал-майор Таверни: решение чиновников Калифорнии угрожает безопасности США

Решение Комиссии по прибрежным районам Калифорнии, отклонившей запрос базы Ванденберг Космических сил США на двукратное увеличение частоты ракетных пусков, угрожает интересам национальной безопасности. Об этом в колонке для издания SpaceNews рассказал генерал-майор в отставке Томас Таверни.

По его мнению, решение калифорнийских чиновников играет на руку Китаю и России, поскольку ограничивает американскую стратегию по интенсификации ракетных пусков в интересах национальной безопасности. «Правда в том, что наши противники теперь представляют собой явную и реальную угрозу нашей национальной безопасности, что обосновывает необходимость сильной оборонительной позиции в космосе наряду с критически важным доступом к космосу, который обеспечивает база Ванденберг», — уверяет американский офицер.

Таверни напоминает, что для реализации новой стратегии Космическим силам США необходимо увеличить частоту ракетных пусков с базы Ванденберг, которая позволяет выводить космические аппараты на полярные орбиты, с 50 к концу 2024 года до 100 и более в будущем.

Военный также указывает, что комиссия не указала конкретные причины, по которым отклонила запрос базы Ванденберг. По его мнению, если Космические силы в чем-либо нарушили законодательство, то по отношению к ним разумно было бы ввести санкции, чего сделано не было. Также Таверни считает неразумной точку зрения, согласно которой запуски спутников системы Starlink компании SpaceX являются чисто коммерческими, поскольку Пентагон активно использует эти космические аппараты.

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер подсчитал, что госкорпорация «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от компании SpaceX в технологиях многоразовых ракет космического назначения.