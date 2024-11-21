В США спрогнозировали получение SpaceX разрешения на запуск Starlink при помощи Starship

Благодаря шестому летному испытанию многоразовой транспортной системы Starship компания SpaceX может получить разрешение на запуск спутников Starlink на перспективном носителе, прогнозирует ArsTechnica.
Издание напоминает, что в ходе последних испытаний была продемонстрирована возможность второй ступени Starship маневрировать на околоземной орбите.
«Благодаря этому достижению Starship, скорее всего, вскоре получит разрешение на выход на околоземную орбиту и запуск интернет-спутников Starlink или проведение экспериментов по дозаправке в космосе — две ближайшие цели, указанные в дорожной карте развития Starship компании SpaceX», — говорится в публикации.
Там отмечается, что последние испытания показали: вторая ступень Starship способна безопасно сходить с околоземной орбиты и не представляет опасности для общественности.
Ранее издание SpaceNews сообщило, что в ходе шестых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 20 ноября, не удалось поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy, однако вторая ступень — корабль Starship — выполнила маневры на околоземной орбите.