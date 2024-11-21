Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:17, 21 ноября 2024Наука и техника

В США спрогнозировали получение SpaceX разрешения на запуск Starlink при помощи Starship

ArsTechnica: SpaceX получит разрешение на запуск Starlink при помощи Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Благодаря шестому летному испытанию многоразовой транспортной системы Starship компания SpaceX может получить разрешение на запуск спутников Starlink на перспективном носителе, прогнозирует ArsTechnica.

Издание напоминает, что в ходе последних испытаний была продемонстрирована возможность второй ступени Starship маневрировать на околоземной орбите.

«Благодаря этому достижению Starship, скорее всего, вскоре получит разрешение на выход на околоземную орбиту и запуск интернет-спутников Starlink или проведение экспериментов по дозаправке в космосе — две ближайшие цели, указанные в дорожной карте развития Starship компании SpaceX», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Там отмечается, что последние испытания показали: вторая ступень Starship способна безопасно сходить с околоземной орбиты и не представляет опасности для общественности.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что в ходе шестых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 20 ноября, не удалось поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy, однако вторая ступень — корабль Starship — выполнила маневры на околоземной орбите.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow

      Австрийский концерн Warimpex продал последний актив в России

      Москва ответила на обвинения ЕС в повреждении кабелей в Балтийском море

      Двух человек с ножевыми ранениями и без признаков жизни нашли в российской квартире

      Пассажир попытался открыть дверь самолета в полете и был связан скотчем попутчиками

      Россиян предупредили об опасности резкого снижения веса

      Экипаж самолета заметил над океаном неопознанный объект цилиндрической формы

      «Ростех» указал на ошибки санитарной авиации в США

      Захарова описала фразой «поскребет по сусекам» помощь США Украине в 2025 году

      Секс-символ MMA порадовала фанатов фото в откровенном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше