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16:01, 21 ноября 2024Экономика

Великобритания ввела санкции против украинского миллиардера и его жены

Украинский миллиардер Фирташ попал под британские антикоррупционные санкции
Дмитрий Воронин
Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ. Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Великобритания внесла в санкционный список, направленный на борьбу с коррупцией, украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его жену Ладу. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах британских властей, на которые ссылается агентство, в частности, говорится об участии бизнесмена в подкупе государственных лиц для получения лицензий на добычу ископаемых и в присвоении имущества газотранспортной сети Украины.

Супруга Фирташа обвиняется в получении выгоды от деятельности мужа. Отмечается, что введенные санкции предполагают заморозку активов, а также запрет въезжать на территорию королевства.

Фирташ находится под украинскими санкциями с 2021 года. Обвинения в поставках сырья в Россию он отвергает, акции принадлежащих ему областных операторов газораспределительных сетей находятся на Украине под арестом. Летом Владимир Зеленский ввел ограничения против бизнесмена на 10 лет, писала «Страна.ua». Сам Фирташ подал иск к главе государства, оспаривая применение властями блокировки активов, полного прекращения торговых операций и запрета на вывод капитала из страны.

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