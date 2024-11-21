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14:26, 21 ноября 2024Силовые структуры

Вернувшийся из зоны СВО российский уголовник заколол возлюбленную и ее нового ухажера

Российский уголовник вернулся из СВО и убил возлюбленную и ее нового мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге полиция объявила в розыск вернувшегося из зоны СВО уголовника за расправу над мужчиной и женщиной. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает KP.RU.

По данным издания, вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) уголовник пришел к бывшей возлюбленной и из ревности расправился с ней и ее новым ухажером, нанеся обоим колотые удары ножом в грудь. Раны оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщает издание Ura.ru, 42-летняя женщина была матерью троих детей, рожденных от разных мужчин. Она была общительна и вела легкую веселую жизнь.

15 ноября сообщалось, что в подмосковном Домодедово 50-летний местный житель из-за ревности расправился с помощью ножа с матерью своих детей.

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