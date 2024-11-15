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15:06, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин с помощью ножа расправился с матерью своих детей из-за ревности

В Подмосковье задержан мужчина, зарезавший мать своих детей из-за ревности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В подмосковном Домодедово 50-летний местный житель с помощью ножа расправился с матерью своих детей из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Его задержали и предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, преступление произошло 14 ноября в квартире, расположенной в доме в микрорайоне Северный. Там фигурант не менее девяти раз ударил женщину ножом из-за ревности. От полученных ударов она не выжила.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина предстанет перед судом за расправу над мужем из-за его ревности.

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