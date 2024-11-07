Россиянка предстанет перед судом за расправу над мужем из-за его ревности

В Нижнем Новгороде осудят женщину за убийство мужа из-за его ревности

В Нижнем Новгороде женщина предстанет перед судом за расправу над мужем из-за его ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по области.

Женщине предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 3 августа обвиняемая находилась дома с супругом, в ходе возникшего конфликта она нанесла ему несколько ударов ножом в область грудной клетки. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Вину женщина признала полностью и сообщила, что ссора произошла из-за его ревности к бывшему мужу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело на россиянина за попытку расправы над женой.