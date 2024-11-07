Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 7 ноября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело на россиянина за попытку расправы над женой

В Московской области против мужчины возбудили дело за покушение на жену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области против местного жителя возбудили уголовное дело за попытку расправы над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным следствия, утром 6 ноября в Люберцах 60-летний подозреваемый дождался, когда его жена выйдет из подъезда. После этого он достал нож и нанес ей не менее двух ударов в область шеи. Женщина оказала активное сопротивление, поэтому нападавшему не удалось довести начатое до конца.

С целью избежать ответственности за содеянное мужчина нанес себе несколько ударов этим же ножом. Своевременная медицинская помощь спасла ему жизнь. Предварительная причина нападения — отказ потерпевшей от дальнейшего проживания совместно.

Ранее сообщалось, что жестоко расправившийся с женой россиянин получил 15 лет колонии.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Прославившийся на телевидении фермер признался в афере на несколько миллионов долларов

      Туристка три дня выживала в джунглях Амазонки с помощью дождевой воды и овсянки

      Россиянам назвали преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой

      Лукашенко помиловал десятки экстремистов

      Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

      В ВСУ сообщили о приближении российских военных к Солнцевке

      Россиянам разрешили уезжать от беспилотников на высокой скорости

      Россиянин рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

      Экс-президент Молдавии назвал причину изменения конституции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше