Следователи возбудили уголовное дело на россиянина за попытку расправы над женой

В Московской области против мужчины возбудили дело за покушение на жену

В Московской области против местного жителя возбудили уголовное дело за попытку расправы над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным следствия, утром 6 ноября в Люберцах 60-летний подозреваемый дождался, когда его жена выйдет из подъезда. После этого он достал нож и нанес ей не менее двух ударов в область шеи. Женщина оказала активное сопротивление, поэтому нападавшему не удалось довести начатое до конца.

С целью избежать ответственности за содеянное мужчина нанес себе несколько ударов этим же ножом. Своевременная медицинская помощь спасла ему жизнь. Предварительная причина нападения — отказ потерпевшей от дальнейшего проживания совместно.

Ранее сообщалось, что жестоко расправившийся с женой россиянин получил 15 лет колонии.