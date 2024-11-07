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12:34, 7 ноября 2024Силовые структуры

Жестоко расправившийся с женой россиянин получил 15 лет колонии

В Бурятии приговорили мужчину к 15 годам за убийство жены
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Бурятии суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и 222 («Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия») УК РФ.

По данным следствия, ночью 21 апреля между супругами произошла ссора. Когда жена легла спать, муж взял самодельное ружье и выстрелил ей в голову в присутствии малолетней дочери. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось. что двое россиян предстанут перед судом после попытки поджога квартир с запертыми людьми.

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