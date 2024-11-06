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15:57, 6 ноября 2024Силовые структуры

Двое россиян предстанут перед судом после попытки поджога квартир с запертыми людьми

В Петербурге двоих мужчин осудят за покушение на убийство с помощью поджога
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут двое мужчин за попытку поджога квартир с запертыми людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору по найму общеопасным способом») и по части 2 статьи 35, части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 («Покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, в мае злоумышленники получили задание от неустановленного лица совершить расправу над людьми, проживающими в Невском районе города. За это им было обещано 1,5 тысячи долларов. Они должны были устроить пожар с помощью автомобильных покрышек перед входными дверьми квартир, чтобы жильцы не смогли покинуть их. 26 мая преступники принесли шину и разместили так, чтобы нельзя было выйти на лестничную клетку. Затем они облили ее горючей жидкостью, но поджечь не удалось.

Следователи провели экспертизы и допросили свидетелей. Эти данные полностью доказывают причастность обвиняемых. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок из-за агрессии на парковке.

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