Во Франции высказались о возможности отправки военных инструкторов на Украину

МИД Франции: Париж изучает вопрос об отправке военных инструкторов на Украину

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан в интервью телеканалу LCI рассказал, что Париж изучает возможности обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая отправку военных инструкторов в страну.

«Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС. Франция собрала своих партнеров в прошлом феврале и выступила с этим предложением», — заявил дипломат, отметив, что дискуссия по данному вопросу должна вестись на уровне ЕС.

По его словам, в перспективе Франция может направить своих военных инструкторов на Украину. Он подчеркнул, что Париж уже делает много в вопросе обучения военных ВСУ.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ начали массово жаловаться на измотанное состояние из-за продолжительных боевых действий, отмечая, что с каждой новой зимой воевать становится все сложнее. Им стало не хватать не только личного состава, но и вооружений средней и большой дальности.