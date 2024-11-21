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00:29, 21 ноября 2024Мир

Во Франции высказались о возможности отправки военных инструкторов на Украину

МИД Франции: Париж изучает вопрос об отправке военных инструкторов на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан в интервью телеканалу LCI рассказал, что Париж изучает возможности обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая отправку военных инструкторов в страну.

«Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС. Франция собрала своих партнеров в прошлом феврале и выступила с этим предложением», — заявил дипломат, отметив, что дискуссия по данному вопросу должна вестись на уровне ЕС.

По его словам, в перспективе Франция может направить своих военных инструкторов на Украину. Он подчеркнул, что Париж уже делает много в вопросе обучения военных ВСУ.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ начали массово жаловаться на измотанное состояние из-за продолжительных боевых действий, отмечая, что с каждой новой зимой воевать становится все сложнее. Им стало не хватать не только личного состава, но и вооружений средней и большой дальности.

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