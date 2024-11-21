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09:22, 21 ноября 2024Бывший СССР

ВС России выбили ВСУ с более половины позиций в Курахово

ТАСС: ВСУ выбиты с более половины позиций в Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе наступления в Курахово выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с более половины позиций в городе. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В половине Курахово позиции зачищены от противника», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что украинское командование пытается с помощью тактики малых групп вводить подкрепление на западные окраины города. Однако, по словам представителя силовых структур, большая часть украинских резервов даже не добирается до позиций.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщил о боях на северо-западных окраинах Курахово. Кроме того, по данным проекта, российские подразделения взяли под контроль Новую Ильинку и переправляются по дамбе на территорию Курахово с северной стороны.

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