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10:34, 21 ноября 2024Экономика

Австрийский концерн Warimpex продал последний актив в России

РБК: компания Warimpex продала последний актив в РФ — комплекс «Аэропорт-сити»
Виктория Клабукова

Фото: Warimpex

Австрийский инвестиционно-строительный концерн Warimpex реализовал свой последний актив в России. О сделке пишет РБК.

Компания закрыла сделку по продаже многофункционального комплекса «Аэропорт-сити» в Санкт-Петербурге. Покупателем, как сообщается, выступил владелец инвесткомпании «Совинком». Сумма сделки не раскрывается, однако, согласно заявлению Warimpex, новый владелец вместе с недвижимостью получил все акции в структуре австрийского концерна и обязанности по кредитным договорам. С продажей этого объекта Warimpex окончательно покинет российский рынок. В компании признают, что сделка ухудшит ее финансовые результаты за 2024 год, снизив показатели на 76 миллионов евро.

МФК «Аэропорт-сити» включает в себя гостиницу Airportcity Plaza на 294 номера, три бизнес-центра «Юпитер-1», «Юпитер-2», «Цеппелин», а также многофункциональное здание. Вместе с объектами, находящимися в разработке, комплекс занимает 185 тысяч квадратных метров.

Ранее от последнего своего актива в России избавилась шведская Ingka Group — владелец сети гипермаркетов по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Предметом сделки стал склад в подмосковном Есипово площадью почти 180 тысяч квадратных метров.

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