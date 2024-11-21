Жена Петросяна заявила о нежелании ездить в Европу

Жена Петросяна Брухунова заявила о нежелании ездить в Европу из-за ее политики

Жена народного артиста РСФСР и юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила о нежелании ездить в Европу из-за ее политики. Отказ от поездок в европейские страны она объяснила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Не хочу возить в агрессивную Европу свои деньги, не хочу расстраиваться, будучи там, не хочу чувствовать злобного отношения к русским», — написала Брухунова в соцсети в ответ на вопрос о том, в какой европейский город она хотела бы отправиться в путешествие.

Она добавила, что посещает те места и регионы, где Россию любят и поддерживают.

Ранее сообщалось, что известная журналистка из Белоруссии Саша Сулим, учившаяся в Париже, объяснила переезд в Москву. В частности, она заявила, что изначально хотела работать на французском телевидении, однако ей как иностранке было бы трудно конкурировать с французами.