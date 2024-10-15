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10:07, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Учившаяся в Европе журналистка объяснила переезд в Москву

Журналистка Сулим заявила, что приехала в Москву, чтобы работать на телевидении
Саша Сулим

Саша Сулим. Кадр: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА / YouTube

Известная журналистка из Белоруссии Саша Сулим, учившаяся в Европе, рассказала, почему переехала в Москву. Свое решение она объяснила в интервью Светлане Бондарчук, доступном на YouTube.

Сулим заявила, что окончила школу журналистики в Париже и хотела работать на телевидении. Однако, как уточнила журналистка, ей как иностранке было бы трудно конкурировать с французами в этой сфере. «Еще они очень не любят любые акценты. Даже свои акценты они не приемлют, то есть там южный, северный. От этого всего нужно избавляться. И я понимала, что я не хочу, скажем так, вынужденные какие-то искать позиции», — объяснила Сулим, говоря о французах.

Кроме того, по словам журналистки, ее однокурсники ругали Париж и говорили о желании работать в других регионах, в том числе в азиатских странах и России. «И, может быть, я в том числе на этой волне решила: "Почему нет?"» — добавила Сулим. Журналистка решила переехать в Москву, потому что до этого она была в столице и город ей понравился.

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Ранее известный российский стендап-комик Андрей Айрапетов, уехавший из России, побывал в Москве и описал впечатления от поездки. Он признался, что во время визита почувствовал себя чужим в стране.

Саша Сулим — журналистка из Минска. Она стала известна благодаря видео о расследованиях преступлений маньяков на YouTube-канале «Редакция», созданного журналистом Алексеем Пивоваровым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Также Сулим брала интервью у ангарского маньяка Михаила Попкова и позднее написала книгу о его поимке.

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