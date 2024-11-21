Женщина обратилась к врачу из-за болей в горле и узнала о беременности четверняшками

Американка пожаловалась на боль в горле и узнала, что беременна четверняшками

Женщина из США случайно узнала о беременности из-за простуды. Об этом пишет People.

20-летняя медсестра Кейтилин Йейтс из штата Иллинойс обратилась в больницу в начале апреля и пожаловалась на боль в горле. Врач назначил ей флюорографию, чтобы убедиться, что с легкими все в порядке. Перед процедурой ее попросили сделать тест на беременность, поскольку радиация может быть вредна для плода. Когда он оказался положительным, Йейтс сдала кровь, чтобы получить подтверждение — уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) оказался очень высоким, что указывало на наличие нескольких плодов. Как выяснилось, американка была беременна четверняшками и даже не подозревала об этом.

Йейтс и ее жених Джулиан Бьюкер сумели зачать четверняшек естественным путем — такое происходит в одном случае из полумиллиона. При этом беременность женщины протекала с осложнениями. К пятому месяцу у нее развилась преэклампсия — состояние, характеризующееся высоким давлением, проблемами с легкими, почками и печенью.

В 28 недель и 4 дня Йейтс сделали экстренное кесарево сечение, и 17 октября она родила четверняшек. Самым маленьким ребенком оказалась Элизабет, весившая чуть больше 500 граммов, в то время как Макс, самый крупный из четверняшек, весил около килограмма. Сейчас все четверо прекрасно себя чувствуют, набирают вес и растут.

Ранее сообщалось, что медсестра из США неожиданно для себя родила ребенка в туалете фастфуд-ресторана. Женщина пришла в заведение, чтобы купить ланч для пациента, когда у нее внезапно начались схватки.