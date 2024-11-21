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19:12, 21 ноября 2024Экономика

Жители Подмосковья пожаловались на отсутствие горячей воды

Жители Электростали пожаловались на отсутствие горячей воды в доме
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жители подмосковной Электростали пожаловались, что в доме на протяжении двух недель отсутствует горячая вода. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Первомайская улица, 46А. По словам одной из его жительниц, вода из крана идет либо чуть теплая, либо совсем холодная. По результатам комиссии выяснилось, что вода в доме прогревается лишь до 29 градусов. «Ответственная компания — ООО «Глобус». Но в телефонном разговоре жителям отвечают, что не знают, в чем проблема», — посетовала женщина. В свою очередь, коммунальщики на сайте организации написали, что в вышеуказанном доме горячую воду отключали только сегодня и на несколько часов.

Ранее в ноябре стало известно, что 16 тысяч саратовцев остались без отопления и горячей воды из-за аварии.

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