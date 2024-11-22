107-летняя женщина одним словом описала ощущения от своего долголетия

В США женщина отпраздновала 107-летие и поделилась своими ощущениями от возраста

Жительница США итальянского происхождения отпраздновала свое 107-летие и поделилась ощущениями. Об этом пишет KCRG.

Долгожительница Франческа Таулло из штата Иллинойс родилась в 1917 году на Сицилии. В 1958 году она переехала в США, потому что вышла замуж за американца. В Америке она сначала работала на фабрике, а потом в многочисленных ресторанах, последний из которых был семейным бизнесом. Таулло стала известна своими вкуснейшими салатами, которые посетители ресторана называли «божественными». При этом, прожив в США 68 лет, Таулло так до конца и не освоила английский. Сейчас она живет с 82-летней дочерью, Таниной Кампери, которая переводит для нее речь окружающих.

Таулло рассказала, Бог оставляет ее жить ради дочери. Кампери согласна с этим, она счастлива, что мать по-прежнему рядом с ней, несмотря на преклонный возраст. На вопрос о том, какие чувства и ощущения вызывает у Таулло ее долголетие, женщина ответила одним словом: «Нормально».

Ранее жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала оригинальный секрет своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря определенному сорту пива.