Археологи нашли 1600-летний амулет с изображением схватки библейского царя и демона

В Турции нашли древний амулет с изображением царя Соломона, пронзающего демона

В Турции обнаружили амулет, принадлежавший в V веке солдату, дислоцированному в древнем византийском городе Адрианополе. Об этом пишет Live Science.

Найденный археологами амулет сделан из бронзы. На нем верхом на коне изображен библейский царь Соломон, пронзающий копьем демона. На обеих сторонах кулона можно прочитать надписи на древнегреческом языке. Под гравировкой схватки Соломона и демона написано «Наш Господь победил зло», с обратной стороны высечены имена четырех ангелов: Азраил, Гавриил, Михаил и Исрафил.

Ученые предполагают, что 1600-летний амулет — символ христианской религии и власти. Обладатели кулона в прошлом верили, что он способен защитить их от нечистой силы. Его нашли в здании, которое, вероятно, использовалось в военных целях. Соломон был известен в легендах как командующий армиями, поэтому солдаты часто носили с собой его изображения. По версии ученых, найденный амулет мог принадлежать солдату римской или византийской конницы.

Известно, что подобное украшение находили и в Иерусалиме. «Наличие похожих артефактов в этих двух отдаленных географических регионах указывает на то, что Адрианополь был важным религиозным центром в древние времена», — отметил руководитель раскопок.

Ранее сообщалось, что в Израиле археологи нашли 2700-летний каменный амулет с изображением крылатого демона — джинна — во время раскопок у Храмовой горы. Предполагается, что найденная печать использовалась как защитный амулет: в то время, к которому относят находку, джинны считались демонами-защитниками.