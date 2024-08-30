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14:00, 30 августа 2024Из жизни

Археологи нашли 2700-летнюю печать с изображением крылатого демона

В Израиле обнаружили 2700-летний каменный амулет упомянутого в Библии человека

Фото: Keni / Shutterstock / Fotodom

В Израиле археологи нашли 2700-летний каменный амулет с изображением крылатого демона во время раскопок у Храмовой горы. Как сообщает The Jerusalem Post, он мог принадлежать упомянутому в Библии человеку.

Руководители раскопок Юваль Барух и Навот Ром назвали находку чрезвычайно редкой и необычной. Они рассказали, что обнаруженная печать сделана из черного камня. Согласно экспертам, она была изготовлена в IX-VII веках до нашей эры в Новоассирийском царстве.

На печати вырезана надпись на палеоеврейском — LeYehoʼezer ben Hoshʼayahu, что переводится как «Для Йехоэзера, сына Хошаяху». На артефакте также есть изображение крылатой фигуры в профиль. Гравировка демона сделана в новоассирийском стиле. Археолог Филип Вукосавович отметил, что это первый «джинн», обнаруженный на израильских артефактах. По его словам, украшение одной печати элементами ассирийской и иудейской культуры демонстрирует их взаимодействие в эпоху строительства Первого Храма — X-VI век до нашей эры.

Предполагается, что найденная печать использовалась как защитный амулет. Вукосавович объяснил, что в то время, к которому относят находку, джинны считались демонами-защитниками.

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Исследователи считают, что амулет мог принадлежать тем, чьи имена на нем вырезаны. Они предполагают, что эти люди занимали высокие посты в администрации Иудейского царства: подобная печать, сделанная, как подчеркивается, на высоком художественном уровне, нередко символизировала власть.

Отмечается, что владельцы обнаруженного предмета могли быть упомянуты в Библии. Имя Йехоэзер встречается в ней в сокращенном виде — Иоэзером звали одного из воинов царя Давида. Похожее имя — Азария бен Хошайя — можно найти и в Книге пророка Иеремии, где описываются события 2700-летней давности.

Ранее сообщалось, что плита с граффити, стоящая в храме Гроба Господня в Иерусалиме, оказалась давно утерянным артефактом. Благодаря узорам на плите ученым удалось понять, что они нашли переднюю панель алтаря крестоносцев, освященного в 1149 году.

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      Юлия Юткина
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